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В ЕС сравнили Трампа с отнимающим деньги школьным задирой после слов о НАТО
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В Евросоюзе бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в связи с его заявлениями об отношениях Вашингтона с союзниками по Североатлантическому альянсу сравнили с... ПРАЙМ, 12.02.2024
общество , новости, в мире, россия, ес, сша, дональд трамп
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. В Евросоюзе бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в связи с его заявлениями об отношениях Вашингтона с союзниками по Североатлантическому альянсу сравнили с школьным задирой, который хочет отнять чужие деньги, пишет издание Politico со ссылкой на анонимного дипломата.
"Но мы также знаем, что Трамп фактически ведет себя как школьный задира. Поэтому с ним нужно обращаться так же, как вы бы вели себя с школьным задирой: вы серьезно относитесь к тому, к чему нужно относиться серьезно, чтобы сохранить деньги на обед. Но вам также нужно быть готовым к тому, чтобы ударить его прямо по носу, чтобы провести черту и заслужить уважение", — отметил источник издания.
Ранее бывший глава Белого дома отмечал, что в случае победы на президентских выборах в 2024 году не намерен бесплатно защищать других членов НАТО, так как те, по его мнению, недостаточно вкладываются в оборонный сектор.
Дипломат заключил, что подобные заявления просто безумны, в особенности, потому что они направлены в адрес союзников.
До этого Трамп в ходе митинга в Южной Каролине сообщил о планах поощрять потенциальные атаки на страны НАТО со стороны России.