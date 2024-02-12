МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. В Евросоюзе бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в связи с его заявлениями об отношениях Вашингтона с союзниками по Североатлантическому альянсу сравнили с школьным задирой, который хочет отнять чужие деньги, пишет издание Politico со ссылкой на анонимного дипломата. Мишель призвал ЕС инвестировать в оборону после заявлений Трампа

"Но мы также знаем, что Трамп фактически ведет себя как школьный задира. Поэтому с ним нужно обращаться так же, как вы бы вели себя с школьным задирой: вы серьезно относитесь к тому, к чему нужно относиться серьезно, чтобы сохранить деньги на обед. Но вам также нужно быть готовым к тому, чтобы ударить его прямо по носу, чтобы провести черту и заслужить уважение", — отметил источник издания.

Ранее бывший глава Белого дома отмечал, что в случае победы на президентских выборах в 2024 году не намерен бесплатно защищать других членов НАТО, так как те, по его мнению, недостаточно вкладываются в оборонный сектор.

Дипломат заключил, что подобные заявления просто безумны, в особенности, потому что они направлены в адрес союзников.

До этого Трамп в ходе митинга в Южной Каролине сообщил о планах поощрять потенциальные атаки на страны НАТО со стороны России.