2024-02-12T12:29:51+03:00
2024-02-12T12:29:51+03:00
2024-02-12T12:29:51+03:00
2024
https://1prime.ru/global/20240212/843045165.html
В ICC спрогнозировали сокращение торговли между США и Китаем
В мире
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Торговые потоки между США и Китаем на горизонте до 2033 года будут сокращаться в среднем на 3,9% при более активной торговли Штатов с Евросоюзом — там ожидается рост на 3,3%... ПРАЙМ, 12.02.2024
новости, в мире, сш, китай, торговля
https://cdnn.1prime.ru/images/83222/00/832220083.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83222/00/832220083.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83222/00/832220082.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83222/00/832220082.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83222/00/832220081.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83222/00/832220081.jpg
https://1prime.ru/oil/20240207/843010651.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Торговые потоки между США и Китаем на горизонте до 2033 года будут сокращаться в среднем на 3,9% при более активной торговли Штатов с Евросоюзом — там ожидается рост на 3,3% ежегодно, следует из презентации генерального секретаря Международной торговой палаты (ICC) Татьяны Монэгэн.
"Ожидается также значительное сокращение торговых потоков между США и Китаем (-3,9% в период 2022-2032 годах). В период 2022-2032 годов ожидается рост торговли между США и ЕС на 3,3%", — сказано в презентации, которую она представила журналистам.
Также ICC ожидает значительного роста двусторонней торговли Индии: на 12% — с Россией, на 6,7% — с США, на 5,2% — с ЕС.
В целом в мире, по мнению палаты, в обозначенный период можно ожидать устойчивого роста торговли товарами — на уровне в среднем 4,6% в год. А торговля услугами будет возрастать ещё более активно — на 5,7% в год.