МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Торговые потоки между США и Китаем на горизонте до 2033 года будут сокращаться в среднем на 3,9% при более активной торговли Штатов с Евросоюзом — там ожидается рост на 3,3% ежегодно, следует из презентации генерального секретаря Международной торговой палаты (ICC) Татьяны Монэгэн. США увеличили поставки нефти в Китай в два раза

"Ожидается также значительное сокращение торговых потоков между США и Китаем (-3,9% в период 2022-2032 годах). В период 2022-2032 годов ожидается рост торговли между США и ЕС на 3,3%", — сказано в презентации, которую она представила журналистам.

Также ICC ожидает значительного роста двусторонней торговли Индии: на 12% — с Россией, на 6,7% — с США, на 5,2% — с ЕС.

В целом в мире, по мнению палаты, в обозначенный период можно ожидать устойчивого роста торговли товарами — на уровне в среднем 4,6% в год. А торговля услугами будет возрастать ещё более активно — на 5,7% в год.