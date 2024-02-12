МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. "Приказ" президента США Джо Байдена ограничить показ интервью президента России Владимира Путина в Facebook* является безумием, возмутился в своей соцсети X американский бизнесмен Илон Маск. В США оценили степень вины Байдена в провале помощи Украине

Путин 6 февраля дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Беседу опубликовали в ночь на 9 февраля по московскому времени, в том числе в X.

Ранее активист Ян Майлз Чон сообщал, что Белый дом пытается помешать распространению интервью в Сети.

"Это безумный уровень цензуры!" — отметил Маск.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.