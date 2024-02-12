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Безумно. Маск возмутился ситуацией вокруг интервью Путина в США
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"Приказ" президента США Джо Байдена ограничить показ интервью президента России Владимира Путина в Facebook* является безумием, возмутился в своей соцсети X американский бизнесмен... ПРАЙМ, 12.02.2024
новости, в мире, джо байден, владимир путин, илон маск
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. "Приказ" президента США Джо Байдена ограничить показ интервью президента России Владимира Путина в Facebook* является безумием, возмутился в своей соцсети X американский бизнесмен Илон Маск.
Путин 6 февраля дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Беседу опубликовали в ночь на 9 февраля по московскому времени, в том числе в X.
Ранее активист Ян Майлз Чон сообщал, что Белый дом пытается помешать распространению интервью в Сети.
"Это безумный уровень цензуры!" — отметил Маск.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.