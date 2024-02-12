МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Американская Rapaport, предлагая изменить санкции против российских бриллиантов, преследует в первую очередь собственные интересы, желая не допустить монополии Бельгии в вопросе формирования цены на камни на мировом рынке, прокомментировал РИА Новости независимый эксперт в сфере промышленности Леонид Хазанов. Минфин обяжет банки передавать данные об обороте бриллиантов

Американская компания Rapaport, владеющая крупнейшей в США площадкой по торговле бриллиантами RapNet, раскритиковала подход стран G7 к сертификации и отслеживанию камней из РФ, написала газета "Ведомости" со ссылкой на письмо компании, отправленное участникам рынка. И предложила собственный подход: он предусматривает подписание декларации между импортерами и экспортерами алмазов в США, подтверждающей, что поставляемые алмазы получены не из России, а право проверки источников поставок камней в США должны быть у госучреждений.

Также ранее в феврале свою обеспокоенность механизмом отслеживания происхождения камней высказали одна из крупнейших в мире алмазодобывающих компаний De Beers и государственная алмазная компания Ботсваны Okavango Diamond Company, писало издание City Press. Они попросили G7 рассмотреть последствия ограничений против алмазов из России, в частности указывая, что африканские производители будут лишены возможности выбора при сбыте алмазов, если право проверки будет лишь у Антверпена.

"За критикой Rapaport методологии G7 по отслеживанию и сертификации алмазов стоят прежде всего ее собственные интересы, ведь она заинтересована в росте оборотов торговли драгоценными камнями на ее площадке RapNet, а не Бельгии, которая фактически получит монопольное право контролировать движение алмазов по планете, если санкции G7 все-таки заработают в полную силу. И тогда она фактически напрямую сможет определять, куда поставлять их и по каким ценам," — считает собеседник агентства.

В таком случае в зависимости от Бельгии окажутся все потребители алмазов на планете, заметил Хазанов.

Хотя, по его словам, все еще непонятно, как именно планируется определять происхождение алмазов из России: камни, добытые на соседних месторождениях, могут различаться по форме, прозрачности и цвету, содержанию азота, соотношению между легким и тяжелым изотопами углерода.

Ограничения на импорт алмазов из России в страны ЕС и G7 вступили в силу 1 января, а с 1 марта государства сообщества начнут поэтапно запрещать ввоз камней РФ, обработанных в третьих странах (бриллиантов). В целях контроля к сентябрю планируется создать механизм отслеживания и сертификации алмазов, а основная роль блюстителя санкций доверена Бельгии, где находится крупнейший мировой центр торговли и обработки — город Антверпен. При этом, по задумке королевства, заменить российские камни на западном рынке вполне по силам африканским.