МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Джо Байден назвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху главным препятствием, мешающим смене военной тактики Израиля в секторе Газа, передает телеканал NBC со ссылкой на пятерых собеседников, лично знакомых с содержанием комментариев Байдена. Посол РФ отметил готовность страны нарастить поставки зерна в Израиль

"Президент Джо Байден высказывал разочарование в недавних личных разговорах… неспособностью убедить Израиль изменить его военную тактику в Газе и назвал премьер-министра Биньямина Нетаньяху главным препятствием", — сказано в сообщении.

Также отмечается, что американский лидер пытается добиться от Израиля согласия на прекращение огня, однако Нетаньяху "задает ему жару", поэтому с ним невозможно иметь дело.

Израиль планирует наземное наступление на Рафах, город на юге Газы, где нашли убежище более миллиона палестинцев, перемещенных из северной части Газы. Нетаньяху поклялся продолжать операцию, несмотря на то, что американские чиновники неоднократно публично высказывались против нее, если Израиль не обеспечит безопасный проход для палестинских гражданских лиц.

В воскресенье Байден в телефонном разговоре сказал Нетаньяху, что, по его мнению, "военная операция в Рафахе не должна проводиться без убедительного и выполнимого плана" по защите и поддержке укрывающихся там палестинцев, говорится в заявлении Белого дома.

Кроме того, некоторые источники отмечают, что американский президент позволял себе нецензурные выражения в адрес израильского премьера. Представитель Совета национальной безопасности в своем заявлении сказал, что между двумя лидерами сложились уважительные отношения. "Президент ясно дал понять, в чем он не согласен с премьер-министром Нетаньяху, но это отношения, длящиеся десятилетиями, которые являются уважительными как на публике, так и в частном порядке", — отметил он.

Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.