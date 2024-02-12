В Киеве расценили интервью Путина Карлсону как угрозу помощи Киеву из-за океана
МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Советник руководителя офиса Владимира Зеленского Сергей Лещенко полагает, что интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону может изменить мнение политиков США, которые поддерживают помощь киевскому режиму.
"Не следует это интервью недооценивать… Оно небезопасно, и оно будет влиять на американского избирателя тем, что эту войну надо остановить путем прекращения помощи Украине. И новая администрация это сделает, сбережет деньги американцев, сбережет жизни украинцев", — отметил Лещенко в эфире телеканала "Рада".
Лещенко оценил этого интервью как "опасное", так как может повлиять на американские избирателя, к которому власти вынуждены прислушаться.
Он добавил, что для Карлсона эта ситуация выгодна, так как в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах, его могут взять на должность вице-президента США.
Американский журналист в ночь на 9 февраля по московскому времени опубликовал интервью с президентом России Владимиром Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. С момента опубликования число просмотров видео в Х превысило 172 миллиона, а в YouTube — более 10,4 миллиона. Интервью также разместили на сайте Кремля.
В интервью Карлсону Путин подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в частности, Россия не намерена нападать на Польшу, Латвию или другие страны Балтии. Российский лидер также отметил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому стоит пересмотреть свои дальнейшие планы. Россия готова к диалогу, указал также российский лидер.
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