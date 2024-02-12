МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Советник руководителя офиса Владимира Зеленского Сергей Лещенко полагает, что интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону может изменить мнение политиков США, которые поддерживают помощь киевскому режиму. В Кремле пояснили, почему Путин не дает интервью официальным западным СМИ

"Не следует это интервью недооценивать… Оно небезопасно, и оно будет влиять на американского избирателя тем, что эту войну надо остановить путем прекращения помощи Украине. И новая администрация это сделает, сбережет деньги американцев, сбережет жизни украинцев", — отметил Лещенко в эфире телеканала "Рада".

Лещенко оценил этого интервью как "опасное", так как может повлиять на американские избирателя, к которому власти вынуждены прислушаться.

Он добавил, что для Карлсона эта ситуация выгодна, так как в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах, его могут взять на должность вице-президента США.

Американский журналист в ночь на 9 февраля по московскому времени опубликовал интервью с президентом России Владимиром Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. С момента опубликования число просмотров видео в Х превысило 172 миллиона, а в YouTube — более 10,4 миллиона. Интервью также разместили на сайте Кремля.

В интервью Карлсону Путин подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в частности, Россия не намерена нападать на Польшу, Латвию или другие страны Балтии. Российский лидер также отметил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому стоит пересмотреть свои дальнейшие планы. Россия готова к диалогу, указал также российский лидер.