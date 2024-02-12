КИШИНЕВ, 12 фев — ПРАЙМ. Молдавские фермеры перекрыли Леушенскую трассу и заблокировали таможню, расположенную на границе с Румынией, с требованием к властям республики обратить внимание на их проблемы и выйти на диалог, сообщают местные СМИ. Польские фермеры начали свозить к границе с Украиной покрышки и сено

Протесты фермеров в Молдавии начались в южных районах 8 февраля, c 10 февраля стали присоединяться аграрии в других районах. В субботу более 30 тракторов заблокировали дорогу у погранпоста Леушены на румынской границе. В понедельник протесты продолжились в нескольких районах республики, а ассоциация "Сила фермеров" выпустила сообщение о том, что фермеры требуют от правительства более 22 миллионов долларов в качестве компенсации пострадавшим от кризиса предприятиям, а также ожидают немедленного начала диалога с властями.

"Таможня в Леушенах полностью парализована. Мы ждем представителей правительства, парламента — всех тех, кто обладает властью для принятия решений здесь на месте", — говорит один из протестующих на видео, опубликованном в Telegram-канале молдавского издания Realitatea.

Молдавские сельхозпроизводители в январе потребовали от властей запретить транзит зерна и масличных культур с Украины автомобильным транспортом и позволить осуществлять его только по железной дороге. Фермеры жалуются на огромные очереди грузовиков на КПП на молдавско-румынской границе, большая часть из которых — транзит с Украины, в результате задержка стоит аграриям больших денег.

Молдавские фермеры в прошлом году протестовали с июля до августа, затем вновь приехали в Кишинев на тракторах в ноябре и оставались там до середины декабря. Аграрии требуют от руководства страны ввести мораторий на штрафные санкции по долгам в отношении производителей зерновых и увеличить финансовую помощь сектору, пострадавшему от засухи и от падения цен на зерновые. Также фермеры хотят получить доступ к европейским фондам для сельскохозяйственного сектора и увеличению национального фонда сельскохозяйственного развития. Они настаивают, что их требования должны быть исполнены до конца марта.