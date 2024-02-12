МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Американский журналист Такер Карлсон заявил, что промышленный потенциал России превышает представления Соединенных Штатов. Карлсон заявил, что Москва приятнее любого города в США

"Промышленный потенциал России гораздо серьезнее, чем мы думали", — сказал Карлсон на Всемирном правительственном саммите в Дубае, трансляция которого велась в социальной сети X.

Американский журналист 9 февраля опубликовал интервью с президентом России Владимиром Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. Просмотры видео в Х превысили 196 миллионов, а в YouTube — более 14 миллионов. Интервью также разместили на сайте Кремля.

В интервью Карлсону Путин подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в частности, Россия не намерена нападать на Польшу, Латвию или другие страны Балтии. Российский лидер также отметил, что Запад начал понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит пересмотреть свои планы на ближайшее будущее.

Журналисты немецкой газеты Zeit писали, что Путин воспользовался интервью с Карлсоном, чтобы достучаться до американской аудитории. Особенно к сторонникам республиканца Дональда Трампа, который хочет снова переехать в Белый дом и менее критично относится к Путину, чем многие другие его соотечественники.