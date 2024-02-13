НЬЮ-ДЕЛИ, 13 фев — ПРАЙМ. Аэропорт Нью-Дели выпустил предупреждение для пассажиров из-за протестов фермеров, которые во вторник проводят марш на окраине индийской столицы. Фермеры в Молдавии заблокировали около 150 машин на границе с Румынией

"Обратите внимание, что из-за ожидаемых протестов фермеров на различных границах Дели, начиная с 13 февраля 2024 года, будут действовать перенаправления движения. Для коммерческого транспорта с 12.02.2024 введены ограничения движения и объезды. Мы рекомендуем соответствующим образом планировать поездку и быть в курсе потенциальных задержек и альтернативных маршрутов", — говорится в уведомлении аэропорта.

Профсоюзы фермеров призвали к маршу, чтобы привлечь внимание правительства к своим требованиям, в частности принятию закона, обеспечивающего для сельскохозяйственных культур минимальную поддерживающую цену — гарантированный выкуп правительством урожая по заранее объявленной цене для поддержки фермеров в случае, если цена на их продукцию падает ниже рыночной. Фермеры требуют рабочих мест и медицинских услуг для своих семей, а также выплаты компенсации за землю, приобретенную различными властями Индии для проектов развития.

По данным полиции, власти индийской столицы согласовали с фермерами места протестов, которые находятся за границей Нью-Дели, вместе с тем полиция ожидает, что в акции могут участвовать антисоциальные элементы, которые могут нарушать закон и порядок.

Ожидается, что более 200 фермерских профсоюзов отправятся в Дели, чтобы заставить власти Индии принять требования. Полиция предполагает, что некоторые фермеры соберутся возле официальных резиденций премьер-министра Нарендры Моди, министра внутренних дел Союза Амита Шаха, министра сельского хозяйства Союза Арджуна Мунды и других высокопоставленных лидеров.