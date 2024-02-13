МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. США и Европа не хотят понимать, что глобальный баланс сил смещается в сторону многополярного мира, однако это придется сделать. Поможет в этом интервью президента Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону, пишет Times of India. "Фурор". В США рассказали, как западные лидеры помогли Путину

Эпоха, когда на выборах в США главную роль играла политика, уходит в прошлое. Согласно недавним опросам, американцы считают, что их стране необходимо уделить внимание внешнеполитическим проблемам, прежде всего, из-за ее сильной вовлеченности сразу в несколько конфликтов за рубежом. Это тоже чревато рисками для экономики.

Вашингтон теряет способность эффективно продавливать свою точку зрения. После интервью, которое Путин дал Карлсону, американцы больше не могут обвинять Россию в конфликте на Украине. Русские не менее убедительно вменяют его в вину Западу с его политикой расширения НАТО на восток и неготовностью прислушиваться к альтернативному мнению. Красной чертой стало появление сил альянса на Украине, и Москва неоднократно об этом предупреждала. Да и сами США не потерпели бы размещения российских войск в Мексике, пишет издание.

Точно так же Россия не намерена мириться с тем, что Запад активно продавливает свои интересы на Украине, где проживает многочисленное русскоязычное население. В интервью Путин доходчиво разъяснил, какие исторические связи существуют между Россией и Украиной и почему Москва намерена включить эту страну в сферу своих интересов. "Даже с сотнями миллиардов". Карлсон исключил победу Украины над Россией

При этом Запад разочарован итогами почти двухлетнего вооруженного конфликта. В США отчетливо понимают неэффективность санкций, ведь, по данным МВФ, российская экономика растет на зависть многим западным. Европа, также вовлеченная в украинский кейс, разочаровалась в способности своего ВПК производить достаточное количество оружия.

Еще один немаловажный аспект — большинство европейских правительств крайне непопулярны, и, случись выборы сегодня, к власти пришли бы иные силы. В ведущих странах региона ширятся протесты населения, недовольного падением благосостояния и проблемами с климатом. На этом фоне решение властей ЕС пожертвовать очередные миллиарды долларов на помощь Киеву идет вразрез с желанием людей потратить эти деньги в своих странах.

Интервью Такера Карлсона сыграло не последнюю роль в убеждении Запада, что амбиции мирового гегемона следует поумерить. С большой долей вероятности к власти в США и Европе вскоре придут новые прагматичные люди, которые примут тезис о неизбежности взаимовыгодного сотрудничества в условиях многополярности, и тогда демократия в мире наконец наступит, делает вывод автор публикации.

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