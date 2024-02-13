МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Москва намного чище и безопаснее, чем любой город в Соединенных Штатах. Такое мнение в социальной сети Х выразил американский журналист Джексон Хинкл, согласившись с мнение журналиста Такера Карлсона. "Даже с сотнями миллиардов". Карлсон исключил победу Украины над Россией

Ранее Карлсон посетил Москву, где взял интервью у президента России Владимира Путина. После визита в Россию он отметил, что Москва намного красивее любого американского города. "Такер Карлсон говорит, что Москва намного чище и безопаснее, чем любой крупный город США. Я полностью согласен", — написал Хинкл.

Карлсон в ночь на 9 февраля по московскому времени опубликовал интервью с российским лидером на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. С момента опубликования число просмотров видео в Х превысило 196 миллионов, а в YouTube — более 14,8 миллионов. Интервью также доступно на сайте Кремля.

9 февраля сообщалось, что беседа Путина с Карлсоном была опубликована на первых полосах практически всех крупных и ряда региональных немецких СМИ. Интервью разместили, в том числе, Bild, Spiegel, Focus, Welt, Zeit, Handelsblatt, Tagesschau (ARD), ZDF, Berliner Zeitung и Süddeutsche Zeitung.