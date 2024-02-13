МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин "ни при каких условиях" не проиграет в конфликте на Украине, заявил американский бизнесмен и предприниматель Илон Маск. Его слова приводит издание Bloomberg. Илон Маск оценил эффективность мер поддержки Украины

Ранее 11 февраля Маск принял участие на форуме X Spaces, который является частью его социальной медиаплатформы Х. Среди выступающих звучали заявления против законопроекта Сената, в котором предлагается объединить помощь Украине, Израилю, а также средства на охрану границ. В ходе дискуссии старший сенатор США от штата Висконсин Рон Джонсон отметил, что те, кто ожидают победы на Украине "живут в мире фантазий".

"Эти расходы не помогут Украине. Затягивание конфликта не поможет Украине", — отметил Маск.

Попытки конгресса и администрации США согласовать выделение нового пакета помощи Украине и Израилю и решить пограничный вопрос пока не увенчались успехом. После того, как республиканцы в сенате заблокировали компромиссный бюджетный законопроект, предусматривавший выделение 118,3 миллиарда долларов на поддержку Украины, Израиля и для нормализации ситуации на границе с Мексикой, начались обсуждения нового законопроекта об ассигновании 95 миллиардов долларов на поддержку Украины, Израиля и Тайваня без выделения средств на границу. В обоих документах предусматривается помощь Киеву в размере около 60 миллиардов долларов.