МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Протесты фермеров грозят переменами в предвыборный год по всему миру, пишет издание Bloomberg. Протесты фермеров вызвали массовые пробки в Индии, сообщили СМИ

Согласно публикации, во всем мире сельское хозяйство становится ключевым полем битвы. Люди, стоящие у власти, пытаются усмирить фермеров, в то время как их гнев пытаются использовать оппоненты — от Дональда Трампа до ультраправых групп в Европе. Это стало последней стычкой в более широкой культурной войне, в центре которой стоит вопрос о скорости экономических и социальных преобразований в ответ на изменение климата.

"Политики только и хотят, чтобы их избрали, поэтому они цепляются за движение фермеров", — говорит 55-летний фермер Эрик Фуко, занимающийся выращиванием пшеницы, ячменя, свеклы и рапса.

В Соединенных Штатах фермеры жалуются на то, что их вытесняют более крупные компании. В Индии, где миллионы мелких фермеров обеспечивают себя продовольствием, премьер-министр Нарендра Моди пытается успокоить их деньгами и субсидиями. Тем не менее, 16 февраля в стране начнется общенациональная забастовка фермеров, профсоюзов, женских организаций и студентов, говорится в публикации.

Одним из основных требований аграриев было смягчение экологических требований к фермерству. "Создается впечатление, что некоторые люди в Брюсселе считают, что "зеленая" повестка дня гораздо важнее, чем фермеры, производящие продукты питания", — говорится в статье.

Так или иначе, политики обращают внимание на требования аграриев. Европейские лидеры постепенно снижают свои амбициозные требования в достижении устойчивых экологических показателей. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен проводит встречи с представителями сельскохозяйственной промышленности, пытаясь сдержать недовольство. Во Франции, крупнейшем европейском производителе, правительство президента Эммануэля Макрона обещает больше денег фермерам и выступает против торговых переговоров ЕС с латиноамериканскими странами.

Некоторое время назад после выборов в Новой Зеландии новое правительство Национальной партии, дружественной фермерам, предложило отложить до 2030 года введение первого в мире налога на сельскохозяйственные выбросы. В Нидерландах, в свою очередь, планы по ограничению загрязнения азотом в Нидерландах привели к протестам, после которых недовольные фермеры помогли лидеру ультраправой Партии свободы Геерту Вилдерсу одержать неожиданную победу на выборах в прошлом году, говорится в публикации.

На бумаге вклад сельского хозяйства в мировую экономику невелик по сравнению с услугами и промышленностью. На долю фермерства приходится менее 2% валового внутреннего продукта в ЕС и всего 1% в США, однако фермерство приобретает все большую силу в эпоху обеспокоенности по поводу поставок продовольствия, а цены на него остаются одной из главных причин беспокойства избирателей.

Обеспечение доступного питания для растущего населения имеет решающее значение, поскольку изменение климата наносит ущерб урожаю, война затрудняет доступ к экспортным маршрутам, а страны устанавливают торговые барьеры, заключили в издании.