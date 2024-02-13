МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Польские фермеры, которые блокируют грузовики с зерном из Украины, являются "российскими провокаторами", считает мэр Львова Андрей Садовый, пишет польская Gazeta. Дело фермеров, высыпавших украинское зерно, передадут в прокуратуру

По его мнению, это "стыд и позор" для поляков. Львовский мэр предложил назвать вещи своими именами: украинское зерно из украинских грузовиков выбросили польские, а на самом деле — пророссийские провокаторы. "Псевдоблокада на границе продолжается", — написал Садовый.

За эти слова он потом принес извинения и пояснил, что вспомнил о временах Большого Голода и считает, что высыпать зерно на дорогу — это ужасная вещь.

Однако в Польше считают, что украинцам надо самим есть свое "ядовитое зерно". По их мнению, оно не подпадает под действие европейских норм, поскольку Украина не является членом ЕС. "В нем черви, пестициды, его никто не проверяет", — пишут комментаторы. Они посоветовали Украине довольствоваться собственными продуктам и не продавать их другим. Варшава извинилась за фермеров, высыпавших зерно из украинских грузовиков

Ранее украинский посол в Варшаве Василий Зварыч обратился к польским властям с просьбой пояснить, почему в Польше, под Дорохуском высыпают украинское зерно. Инцидент произошел в рамках протестов польских фермеров против засилья дешевой украинской продукции, которая снижает спрос на их товары.

По мнению посла, подобные акции должны пресекаться польскими властями. Польши является демократическим европейским государством, да и с точки зрения морали высыпать зерно на дорогу также не считается адекватным, добавил он.

Польские фермеры начали акции протеста в начале февраля, которые продлятся до 10 марта. Одна из причин недовольства — регулирование, обусловленное "зеленой повестки" ЕС, которая приводит к росту производственных затрат и снижению доходов. Фермеры также требуют ограничить свободный импорт продовольственных товаров с Украины.

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