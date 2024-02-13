ХЕЛЬСИНКИ, 13 фев — ПРАЙМ. Правительство Финляндии планирует принять более жесткие меры экономии, чтобы стабилизировать государственные финансы, сообщил премьер-министр страны Петтери Орпо в ходе заседания парламента. Финляндия предоставит Украине 22-й пакет военной помощи

"Несмотря на принятые правительством меры жесткой экономии, мы все еще в долгах. Это означает, что нужно сделать еще больше, чтобы выйти из сложного положения <…> Мы считали, что мер, изложенных в правительственной программе, достаточно, но это не так", — отметил премьер. По словам Орпо, трудовые организации могли выдвинуть собственные идеи по укреплению занятости и государственных финансов, однако правительство планирует придерживаться курса реформ.

Финский премьер добавил, что страна должна продолжать оказывать поддержку Киеву, так как уже было направлено 1,8 миллиарда евро, поэтому помощь не должна ослабевать.

Ранее в Финляндии прошли забастовки против реформ на рынке труда. Недовольство граждан вызывают изменения в таких областях, как пенсионная реформа, выплаты по больничному листу, безработице, страховые взносы, упрощение увольнений, запрет забастовок и другие.