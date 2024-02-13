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Тордена признали виновным в нарушении запрета на въезд в Шенген
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Россиянина Воислава Тордена признали виновным в нарушении запрета на въезд в Шенген в Финляндии, сообщила РИА Новости его адвокат Наталия Мальгина. "Суд Кюменлааксо признал... ПРАЙМ, 13.02.2024
новости, в мире, финляндия, суд, россиянин
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Россиянина Воислава Тордена признали виновным в нарушении запрета на въезд в Шенген в Финляндии, сообщила РИА Новости его адвокат Наталия Мальгина.
"Суд Кюменлааксо признал Воислава Тордена виновным в умышленном нарушении запрета на въезд в станы Шенгена, его приговорили к условному наказанию — 40 дням тюремного заключения", — указала она РИА Новости.
Согласно местным СМИ, россиянина приговорили условно.
Адвокат добавила, что обвинительный приговор будет оспариваться. Торден свою вину не признает.
Россиянина задержали в Финляндии по подозрениям в военных преступлениях на Украине в 2014-2015 годах. Защита уточнила, что по данному обвинению рассматривается лишение свободы от двух лет до пожизненного срока.
Верховный суд Финляндии 8 декабря не разрешил экстрадицию Тордена по запросу Украины и освободил его. Сразу же после освобождения из тюрьмы Торден был задержан пограничной охраной Финляндии, отметили финские СМИ.