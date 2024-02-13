МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Россиянина Воислава Тордена признали виновным в нарушении запрета на въезд в Шенген в Финляндии, сообщила РИА Новости его адвокат Наталия Мальгина. Премьер Финляндии заявил о намерении ужесточить меры экономии

"Суд Кюменлааксо признал Воислава Тордена виновным в умышленном нарушении запрета на въезд в станы Шенгена, его приговорили к условному наказанию — 40 дням тюремного заключения", — указала она РИА Новости.

Согласно местным СМИ, россиянина приговорили условно.

Адвокат добавила, что обвинительный приговор будет оспариваться. Торден свою вину не признает.

Россиянина задержали в Финляндии по подозрениям в военных преступлениях на Украине в 2014-2015 годах. Защита уточнила, что по данному обвинению рассматривается лишение свободы от двух лет до пожизненного срока.

Верховный суд Финляндии 8 декабря не разрешил экстрадицию Тордена по запросу Украины и освободил его. Сразу же после освобождения из тюрьмы Торден был задержан пограничной охраной Финляндии, отметили финские СМИ.