МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Рассчитывать на ядерное оружие Соединенных Штатов уже не выйдет, заявила вице-президент Европарламента (ЕП) Катарина Барли, отвечая на вопрос о создании ядерного арсенала Евросоюза. Французский политик призвал уничтожить ЕС и НАТО

"Ввиду недавних заявлений Дональда Трампа, вы больше не можете полагаться на него (американское ядерное оружие)", — прокомментировала она в интервью Tagesspiegel.

Ранее стало известно, что кандидат на должность президента Соединенных Штатов Дональд Трамп на вопрос одного из лидеров НАТО о помощи в случае нападения России ответил: "Нет, я бы не стал вас защищать. На самом деле я бы дал им делать все, что они, черт возьми, захотят".

Барли на вопрос о том, нужно ли ЕС собственное ядерное оружие, указала, что "на пути формирования европейской армии это может стать темой для обсуждения".

В бундестаге слова Барли вызвали негодование. Глава комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман отметила, что организованная оборонная политика Евросоюзу нужнее ядерного оружия. А зампредседателя фракции блока ХДС/ХСС в бундестаге, спикер по вопросам обороны Йохан Вадефуль предложил не паниковать, а принимать взвешенные решения.

Американское ядерное оружие находится в Европе с середины 1950-х годов: Великобритании, Германии, Италии, Турции, Нидерландах, Греции и Бельгии. В начале 2000-х США вывели из Европы часть своих арсеналов.

Расширенное ядерное сдерживание США — это гарантии, предоставленные Соединенными Штатами своим союзникам и партнерам в Европе и Азии, о защите последних от нападений.

Британия и Франция также владеют собственным ядерным оружием.