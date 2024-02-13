МАДРИД, 13 фев — ПРАЙМ. Протест испанских фермеров на тракторах, перекрывших центральный вход в порт Таррагоны автономного сообщества Каталония, привел к сокращению на 86% количество въезжающих и выезжающих грузовиков, сказали РИА Новости в пресс-службе порта. Польские фермеры объявили о полной блокировке украинской границы

"С 6 утра до 14.00 (08.00 — 16.00 мск — ред.) часов дня через контроль прошло 176 грузовиков, тогда как за аналогичный период обычно проходит более 1330 грузовиков. То есть проходимость сократилась на приблизительно 86%", — сказали в пресс-службе.

Кроме того, значительно сократилась поставка зерновых (на 36,7%). Днем со складов на грузовики поступило 213 поставок, тогда как вчера за тот же период было зарегистрировано 337 поставок.

Испанские фермеры на тракторах восьмой день подряд блокируют дороги по всей стране в знак протеста против кризисной ситуации в европейском сельскохозяйственном секторе. Так, например, на этот раз аграрии перекрыли трассу, соединяющую Испанию и Францию. Протестующие требуют выделение больших средств на борьбу с засухой, улучшения условий труда, установления справедливых цен на свою продукцию, сохранения налоговых скидок на сельскохозяйственное дизельное топливо и модификацию европейской сельскохозяйственной политики.

Согласно местным СМИ, на фоне нарастающего недовольства министр сельского хозяйства Испании Луис Планас собирается встретиться в четверг в Мадриде с представителями основных ассоциаций сектора и обсудить с ними возможные пути решения ситуации.

Ранее три основных сельскохозяйственных профсоюза Испании заявили, что они присоединятся к растущему числу акций протеста, проходящим во многих европейских странах из-за кризисной ситуации в сельхозсекторе. Фермеры считают, что им приходится бороться с дерегулированным рынком, который импортирует сельскохозяйственную продукцию из третьих стран по низким ценам, что оказывает негативное влияние на сбыт продукции, производимой как в ЕС, так и в Испании.

Однако, по их мнению, ЕС продолжает заключать все новые соглашения о свободной торговле с третьими странами, которые усугубляют проблемы фермеров и животноводов по всему ЕС. В связи с этим профсоюзы потребовали парализовать переговоры по соглашениям с Меркосур, Новой Зеландией, Чили, Кенией, Мексикой, Индией и Австралией. Кроме того, испанские фермеры хотят, чтобы Мадрид вместе с Европейской комиссии усилил контроль на границе с Марокко, чтобы импорт марокканской сельскохозяйственной продукции соответствовал внутренним нормам ЕС и тарифным нормам, установленным в соглашении о свободной торговле.

В последние дни в странах Евросоюза нарастают протесты фермеров, которые требуют поменять общеевропейскую аграрную политику, снять с них многочисленные ограничения, в том числе экологические, и остановить бесконтрольный импорт дешевой иностранной продукции. Разные профсоюзные объединения утверждают, что в ЕС работа фермеров практически перестала приносить прибыль из-за политики Еврокомиссии и стран.

Примечательно, что накануне саммита Еврокомиссия предложила еще на год, до июня 2025 года, продлить беспошлинный ввоз украинских товаров, против чего выступали сельхозпроизводители из разных европейских стран.