МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Эстонское правительство подталкивает ЕС конфисковать иммобилизированные российские активы до президентских выборов в США, пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на канцлера МИД Эстонии Йонатана Всевиова. Нет оснований передать Киеву замороженные активы России, заявил дипломат

"Очень важно, чтобы активы были конфискованы до конца года или, желательно, до выборов в США. Если мы будем ждать слишком долго, может быть слишком поздно", — отметил в интервью агентству Всевиов.

Агентство уточнило, что несколько входящих в ЕС государств задерживают процесс, ссылаясь на юридические сложности, в то время как Эстония уже работает над внутренним законодательством, которое, в случае одобрения, позволит ей в конечном итоге конфисковать любые российские активы, замороженные в стране.

После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Лидеры ЕС в октябре 2022 года поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.

Постоянные представители стран-членов ЕС 29 января предварительно согласовали предложение ЕК по использованию прибыли от российских активов — они будут хранится отдельно на специальных счетах. 12 февраля совет ЕС утвердил решение по таким доходам с их хранением на спецсчетах. Сам механизм пока не выработан.

Ранее исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов в интервью РИА Новости заявил, что замораживать российские средства незаконно, а их использование будет иметь негативные последствия для репутации ЕС среди инвесторов.