Bloomberg: Эстония спешит конфисковать активы России до выборов президента США
МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Эстонское правительство подталкивает ЕС конфисковать иммобилизированные российские активы до президентских выборов в США, пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на канцлера МИД Эстонии Йонатана Всевиова.
"Очень важно, чтобы активы были конфискованы до конца года или, желательно, до выборов в США. Если мы будем ждать слишком долго, может быть слишком поздно", — отметил в интервью агентству Всевиов.
Агентство уточнило, что несколько входящих в ЕС государств задерживают процесс, ссылаясь на юридические сложности, в то время как Эстония уже работает над внутренним законодательством, которое, в случае одобрения, позволит ей в конечном итоге конфисковать любые российские активы, замороженные в стране.
После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Лидеры ЕС в октябре 2022 года поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.
Постоянные представители стран-членов ЕС 29 января предварительно согласовали предложение ЕК по использованию прибыли от российских активов — они будут хранится отдельно на специальных счетах. 12 февраля совет ЕС утвердил решение по таким доходам с их хранением на спецсчетах. Сам механизм пока не выработан.
Ранее исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов в интервью РИА Новости заявил, что замораживать российские средства незаконно, а их использование будет иметь негативные последствия для репутации ЕС среди инвесторов.
https://1prime.ru/global/20240213/843059975.html