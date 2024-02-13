МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Запад просчитался, решив, что Украина сможет одолеть Россию, сообщил посол России в Лондоне Андрей Келин. Украина отрицает наличие пленных на сбитом ВСУ Ил-76, но требует их тела

"Это стало серьезной ошибкой для западных лидеров — полагать, что Украина с западной помощью, деньгами и оружием может одержать победу", — отметил он в интервью телеканалу Sky News, отрывок из которого был размещен на сайте телеканала.

Келин заявил, что в отличие от Украины в России наблюдается стабильная политическая ситуация, экономика развивается, ресурсы страны огромны, а необходимости в мобилизации при этом нет.

Говоря о выводе Россией своих войск из-под Киева весной 2022 года, посол указал, что это было сделано в качестве "жеста доброй воли", поскольку стороны конфликта были близки к соглашению. Однако в итоге мирные переговоры были сорваны экс-премьером Британии Борисом Джонсоном, напомнил дипломат.

Западные СМИ ранее писали, так как на Украины ясно осознают, что ситуация складывается не в их сторону, все больше ощущается нехваток западной помощи.

Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.