ВАШИНГТОН, 13 фев — ПРАЙМ. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заметил, что в Соединенных Штатах стали чаще обсуждать использование прибыли от иммобилизированных российских активов. СМИ: Эстония хочет конфисковать российские активы до выборов президента США

"Столкнувшись со сложностями в объяснении рядовым гражданам, почему деньги простых налогоплательщиков должны идти на финансирование киевского режима, а не решение внутренних проблем, в США активизировались с дискуссиями об отъеме наших заблокированных госрезервов", — сказал Антонов.

Дипломат добавил, что "юридическая сила таких шагов ничтожна", так как международное сообщество в любом случае не одобрит ничем не прикрытое воровство.

После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Лидеры ЕС в октябре 2022 года поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.

Постоянные представители стран-членов ЕС 29 января предварительно согласовали предложение ЕК по использованию прибыли от российских активов — они будут хранится отдельно на специальных счетах. 12 февраля совет ЕС утвердил решение по таким доходам с их хранением на спецсчетах. Сам механизм пока не выработан.

Ранее исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов в интервью РИА Новости заявил, что замораживать российские средства незаконно, а их использование будет иметь негативные последствия для репутации ЕС среди инвесторов.