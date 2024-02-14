МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Ради сохранение жизни украинских военных можно оставить позиции, командование ВСУ с этим согласно, рассказал в интервью ZDF новый главком украинской армии Александр Сырский. Сырский готов выполнять любой приказ Запада, заявил Азаров

"Я лучше оставлю какую-нибудь позицию, но не допущу гибель личного состава", — подчеркнул военный.

Кроме того, он отметил, что российская армия наступает практически по всей линии фронта, из-за чего власти Киева решили перейти от наступления к обороне. По его словам, главная задача заключается в истощении противника и нанесении ему максимальных потерь, для чего нужно использовать имеющиеся укрепления и "преимущества в техническом плане".

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский ожидает от нового главкома больших военных усилий для удержания фронта, о чем ранее писала американская газета The Atlantic. Согласно статье, Сырский "дорого заплатит за увольнение Валерия Залужного" и теперь будет находиться под огромным давлением.