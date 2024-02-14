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До эстонской разведки дошло, в чем преимущество России над Украиной
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Россия в три-четыре раза превосходит Украину по запасам боеприпасов, подсчитали в эстонской разведке. Разрыв продолжит увеличиваться, поскольку Запад не может угнаться за Москвой... ПРАЙМ, 14.02.2024
новости, в мире, конфликт на украине, европа, эстония, россия, разведка
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Россия в три-четыре раза превосходит Украину по запасам боеприпасов, подсчитали в эстонской разведке. Разрыв продолжит увеличиваться, поскольку Запад не может угнаться за Москвой в производстве вооружений, пишет Bloomberg.
Со ссылкой на ежегодный доклад эстонской внешней разведки, СМИ сообщает, что в прошлом году Россия произвела 4 миллиона единиц боеприпасов, тогда как в 2022-м — всего 600 тысяч единиц. Это преимущество поможет ей в текущем году занять новые территории Украины, говорится в докладе.
При этом дальнейшая помощь Запада Киеву под вопросом. В Конгрессе США застопорился законопроект на 60 миллиардов долларов, а Европа не выражает особого желания спонсировать украинские власти в одиночку. На этой неделе канцлер ФРГ Олаф Шольц подчеркнул, что поставки артиллерийских снарядов на восток не должны иссякнуть, и призвал Европу сделать больше для поддержки киевских властей.
При этом, невзирая на изоляцию Москвы от мировых финансовых рынков с помощью санкций, российская экономика переживает бум на фоне роста гособоронзаказа, говорится в докладе.
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