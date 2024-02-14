МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. ВСУ столкнулись с серьезной нехваткой солдат на фронте, заявил британский эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале. "По желанию Зеленского". В ВСУ боятся рисковых операций Сырского

"Есть огромная проблема, которая распространяется по всему фронту, — это серьезная нехватка солдат", — сказал он.

По мнению аналитика, проблемой также является ужасная подготовка новобранцев. У них отсутствуют навыки выживания, что также приводит к потерям, пояснил Меркурис.

7 февраля Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект об ужесточении мобилизации. Документ обяжет военнообязанных в течение 60 дней явиться в военкоматы для уточнения данных. Срок службы будет четко определен, однако его продолжительность пока не уточняется. Кроме того, право переезжать без разрешения военкомата останется без изменений. При этом, инвалидов призывать не будут.