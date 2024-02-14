ПАРИЖ, 14 фев — ПРАЙМ. Фермеры, которые считают недостаточными ранее объявленные правительством меры поддержки, выгрузили навоз перед отделением банка во французском Ажене, передает телеканал BFMTV. Итальянские фермеры протестуют с пиццей, вином и барбекю

"В среду, 14 февраля, перед отделением банка в Ажене был выгружен навоз из прицепа, и фермеры обещают в ближайшие дни предпринять новые шаги на местном уровне", — сообщает канал.

Отмечается, что протестная акция прошла немного ранее 08.00 (10.00 мск) по призыву второго крупнейшего профсоюза аграриев в стране "Сельская координация" (Coordination rurale).

"Мы нацелились на банки, потому что нас не услышали. Мы попросили (премьер-министра — ред.) Габриэля Атталя о прямых денежных мерах, но ничего не было объявлено… Поэтому сегодня мы нацелимся на все банки департамента (Ло и Гаронна — ред.), чтобы им сказать, что нам нужны денежные средства, нам нужен кислород", — сказал сопредседатель местного отделения профсоюза Жозе Перес в эфире BFMTV.

По его словам, если их призывы не будут услышаны правительством, то фермеры придут на встречу с министрами на Международную сельскохозяйственную выставку, которая будет проходить с 24 февраля по 3 марта.

Ранее премьер Франции Атталь обещал представить проект закона о сельском хозяйстве приблизительно во время проведения выставки.

Накануне глава профсоюза фермеров FNSEA Арно Руссо в эфире телеканала TF1 заявил, что французские фермеры готовы возобновить забастовки в случае, если власти страны не примут дополнительных мер по их поддержке.

Во Франции в последние недели протесты фермеров набирали обороты. Протестующие блокировали ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Фермеры также забрасывали префектуры и здания администрации навозом и отходами. Они требовали признания важности их деятельности и осуждали политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, фермеры выступали против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство.