ВАШИНГТОН, 14 фев — ПРАЙМ. Генеральный прокурор Западной Вирджинии Патрик Морриси официально призвал вице-президента США Камалу Харрис признать президента Джо Байдена неспособным выполнять свои обязанности из-за когнитивных нарушений. Текст обращения приводит телеканал Fox News. Байден слишком стар для второго срока, считают американцы

"Учитывая недавние разоблачения в докладе специального прокурора Роберта Хёра, американцам не следует проглатывать свои опасения и оставаться в стороне. Я пишу, чтобы призвать вас воспользоваться вашими полномочиями в соответствии с четвертым разделом 25-й поправки (к конституции США — ред.) и объявить, что президент Байден не может осуществлять полномочия и исполнять обязанности своей должности", — сказано в письме Морриси.

Генпрокурор также отметил, что серьезные умственные нарушения могут привести к столь же серьезным последствиям. Морриси привел несколько примеров, где преклонный возраст и когнитивные нарушения Байдена проявлялись в общении с иностранными лидерами.

Среди таких промахов был случай, когда американский лидер, казалось, заснул во время конференции по изменению климата COP26 в 2021 году, а также когда он был вынужден разъяснять политику "одного Китая" США после того, как взял на себя обязательство защищать Тайвань военным путем в случае нападения на него.

Генпрокурор заключил, что если администрация Байдена настраивает на том, что он психически пригоден, то им следует запросить предъявление ему обвинений в умышленном неправильном обращении с документами.