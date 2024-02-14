МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. На Западе, на фоне успехов России на фронте, уже говорят не о своей победе, а о том, как бы "не дать победить Путину", рассказал глава МИД России Сергей Лавров. Никто не застрахован от бандитизма со стороны Запада, заявил Лавров

"Вашингтон и его союзники не оставляют мечтаний о нанесении нам стратегического поражения. Правда, в последнее время, видя успешные действия армии России на украинском театре военных действий, на Западе больше говорят не о своей победе, а о том, как бы не дать победить Путину", — сказал Лавров, выступая в рамках "правительственного часа" в Госдуме.

Кроме того, министр подчернкул, что безопасность России, в том числе и новых регионов, будет надежно обеспечена, а цели специальной военной операции в данном контексте будут достигнуты.

Россия начала спецоперацию 24 февраля прошлого года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.