МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Информация СМИ о предложении России к Соединенным Штатам заморозить конфликт на Украине является искаженной интерпретацией сообщений российской стороны, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Захарова: США хотят переложить на европейцев расходы на Украину

"Мне кажется, это просто интерпретация того, о чем говорили мы, говорили неоднократно публично, отвечая на вопросы о переговорах: возможны ли, при каких условиях возможны эти переговоры. Почему они не идут и так далее. Мне кажется, это просто неверная интерпретация, если не сказать злонамеренная — не хочется так говорить, хотя и такое, очевидно, возможно", — отметила дипломат.

Захарова заметила, что переговоры между Россией и Украиной о прекращении огня прерваны не Россией, а Киевом, и для возобновления процесса Западу необходимо изменить решение о запрете Киеву вести переговоры с Москвой.

"Думаю, что именно в этой среде рождаются какие-то сплетни, слухи, обсуждения, интерпретации, возможно, какие-то недомолвки, и вокруг этого выстраиваются какие-то конспирологические теории", — подытожила дипломат.

Ранее издание Reuters сообщало, что президент России Владимир Путин, якобы, обращался к американской стороне с предложением заморозить конфликт. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг настоящую информацию.

Москва неоднократно выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам российского лидера, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.