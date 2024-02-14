МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Польский премьер Дональд Туск позитивно воспринял обещание французского лидера Эммануэля Макрона предоставить Европе французское ядерное оружие. В Варшаве верят в "российскую угрозу", хотя Кремль неоднократно опровергал планы нападения на соседей, пишет Polsat TV. Нацелились на Калининград. На Западе раскрыли коварный план НАТО

Находясь с визитом в Германии, Туск высказался в беседе с журналистами на самые разные темы. Прежде всего, он напомнил, что российские ракеты и бомбы находятся в Калининградской области, то есть, в непосредственной близости от Европы. И это отнюдь не абстрактная угроза.

"После начала конфликта на Украине Путин неоднократно использовал этот аргумент. Он пытается оказать давление на Запад", — высказал мнение польский политик. Он также напомнил, что Россия модернизировала свой ядерный арсенал, а Варшава и Берлин находятся в пределах досягаемости "Искандеров".

В этой связи слова Макрона о том, что Франция — единственная на европейском континенте ядерная держава — может предоставить оружие для обеспечения общей безопасности следует воспринимать максимально серьезно, уверен Туск. Это на самом деле "эпохальное" обещание, пишет СМИ.

Напомним, что в ходе недавнего интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент Владимир Путин заявил, что российская армия может появиться на территории Польши лишь в случае нападения Варшавы.