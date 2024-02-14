ВЕНА, 14 фев — ПРАЙМ. Россия не исключает того, что политики "коллективного Запада" могут довести до прямого военного противостояния, считает член делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. Лавров рассказал, что беспокоит Запад в украинском конфликте

"Это сопровождается пропагандой о враждебных намерениях Москвы, спекуляциями о будто бы существующих у нас планах по завоеванию "как минимум стран Балтии". Попутно в общественное сознание и в практическую политику внедряется тезис, что лишь военный потенциал НАТО может обеспечить безопасность европейских, да и некоторых других государств, причем только с опорой на силу. К сожалению, при нынешнем авантюризме политиков "коллективного Запада" мы не можем исключить того, что они дойдут до прямой военной конфронтации с нашей страной", — сказала Жданова в среду, выступая на 1070-м пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ).

Кроме того, дипломат заявила, что Россия видит "воплощающиеся схемы комплексного сдерживания России путем создания "новой нормальности". По ее словам, это выражается в бесконечных ротациях военных контингентов и проведении как минимум 30 ежегодных крупных маневров на российских рубежах.

Жданова также добавила, что при этом механизмы, которые могли бы поспособствовать разрешению геополитического напряжения, блокируются альянсом.

Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.