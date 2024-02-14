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Песков заявил о продолжении освобождения россиян из плена в Палестине
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Россия продолжает переговоры об освобождении своих граждан из плена в ходе эскалации палестино-израильского конфликта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Мы... ПРАЙМ, 14.02.2024
новости, в мире, россия, палестино-израильский конфликт, заложники
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Россия продолжает переговоры об освобождении своих граждан из плена в ходе эскалации палестино-израильского конфликта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы продолжаем наши контакты. Одной из главных задач, если не главной, является продолжение контактов со всеми заинтересованными сторонами с тем, чтобы остающиеся в заложниках российские граждане были освобождены, их безопасность была обеспечена", — указал он журналистам в кулуарах Форума будущих технологий.
Он добавил, что это непростая задача.
Также пресс-секретарь президента России призвал ценить жизни гражданских.
В субботу, 7 октября, Израиль подвергся беспрецедентной атаке более чем тремя тысячами ракет со стороны сектора Газа. Кроме того, сообщалось, что ХАМАС объявил о начале операции "Потоп Аль-Аксы" и после ракетных ударов проник в приграничные районы Израиля. На следующий день, 8 октября, Военно-политический кабинет Израиля ввел в действие "пункт 40" Основного закона о правительстве, что означало переход страны в состояние войны.