МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Россия продолжает переговоры об освобождении своих граждан из плена в ходе эскалации палестино-израильского конфликта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Песков переадресовал Минобороны вопросы по ситуации в Черном море

"Мы продолжаем наши контакты. Одной из главных задач, если не главной, является продолжение контактов со всеми заинтересованными сторонами с тем, чтобы остающиеся в заложниках российские граждане были освобождены, их безопасность была обеспечена", — указал он журналистам в кулуарах Форума будущих технологий.

Он добавил, что это непростая задача.

Также пресс-секретарь президента России призвал ценить жизни гражданских.

В субботу, 7 октября, Израиль подвергся беспрецедентной атаке более чем тремя тысячами ракет со стороны сектора Газа. Кроме того, сообщалось, что ХАМАС объявил о начале операции "Потоп Аль-Аксы" и после ракетных ударов проник в приграничные районы Израиля. На следующий день, 8 октября, Военно-политический кабинет Израиля ввел в действие "пункт 40" Основного закона о правительстве, что означало переход страны в состояние войны.