МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. СВО спустя какое-то время превратилась в войну против коллективного Запада, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Песков заявил о продолжении освобождения россиян из плена в Палестине

"Специальная военная операция начиналась против Украины. Со временем она приняла форму войны против коллективного Запада. Война, когда страны коллективного Запада во главе с Соединенными Штатами Америки напрямую вовлечены в этот конфликт", — отметил он журналистам в кулуарах "Форума будущих технологий".

Песков добавил, что из-за этого операция будет длиться дольше, но достигнет поставленных целей.

Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.