Bloomberg: Европа не сможет сама себя защищать без помощи США еще минимум 10 лет
МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Европейцы еще минимум десять лет не смогут себя защищать без помощи Соединенных Штатов, сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.
"Высокопоставленные чиновники знают, что не должны рассчитывать на США при защите Европы… Активность на континенте указывает, что он по меньшей мере в десятилетии от возможности защищаться без (американской — ред.) помощи", — указывается в публикации.
Журналисты агентства уточнили, что в случае нападения Европа зависела бы от США в некоторых аспектах военного сектора: силы ПВО и ПРО, дальнобойные ракеты и компьютерные системы для вычислений при ведении военных дейстий.
Высокопоставленный дипломат из Евросоюза, пожелавший не называть своего имени, описал худший сценарий для стран Европы — нехватка финансирования своей обороны, невозможность Америки дальше помогать Киеву, экс-президента США Дональда Трампа переизберут, он объявит о выходе страны из НАТО.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что высказывания бывшего американского лидера о НАТО подрывают безопасность всех членов блока.
Ранее стало известно, что Трамп на вопрос одного из лидеров НАТО о помощи в случае нападения России ответил: "Нет, я бы не стал вас защищать. На самом деле я бы дал им делать все, что они, черт возьми, захотят". Ряд немецких и европейских политиков в ответ эти слова призвали к созданию панъевропейской армии и собственного ядерного зонтика в ЕС.
https://1prime.ru/global/20240214/843071240.html