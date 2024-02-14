МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Европейцы еще минимум десять лет не смогут себя защищать без помощи Соединенных Штатов, сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на источники. Захарова: США хотят переложить на европейцев расходы на Украину

"Высокопоставленные чиновники знают, что не должны рассчитывать на США при защите Европы… Активность на континенте указывает, что он по меньшей мере в десятилетии от возможности защищаться без (американской — ред.) помощи", — указывается в публикации.

Журналисты агентства уточнили, что в случае нападения Европа зависела бы от США в некоторых аспектах военного сектора: силы ПВО и ПРО, дальнобойные ракеты и компьютерные системы для вычислений при ведении военных дейстий.

Высокопоставленный дипломат из Евросоюза, пожелавший не называть своего имени, описал худший сценарий для стран Европы — нехватка финансирования своей обороны, невозможность Америки дальше помогать Киеву, экс-президента США Дональда Трампа переизберут, он объявит о выходе страны из НАТО.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что высказывания бывшего американского лидера о НАТО подрывают безопасность всех членов блока.

Ранее стало известно, что Трамп на вопрос одного из лидеров НАТО о помощи в случае нападения России ответил: "Нет, я бы не стал вас защищать. На самом деле я бы дал им делать все, что они, черт возьми, захотят". Ряд немецких и европейских политиков в ответ эти слова призвали к созданию панъевропейской армии и собственного ядерного зонтика в ЕС.