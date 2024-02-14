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Медведев: Макрон так испугался, что решил поделиться ядерным потенциалом
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Президент Франции Эммануэль Макрон так перепугался убийства в Киеве, что решил поделиться ядерным потенциалом с Евросоюзом, сообщил зампредседателя Совбеза России Дмитрий... ПРАЙМ, 14.02.2024
новости, в мире, россия, дмитрий медведев, эммануэль макрон, украина
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон так перепугался убийства в Киеве, что решил поделиться ядерным потенциалом с Евросоюзом, сообщил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
Он добавил, что в реальности им (ядерным потенциалом) все равно владеют Соединенные Штаты.
Ранее французский лидер отметил, что ответственен за безопасность Европейского союза.
"Макрон, кажется, так испугался реального или предполагаемого убийства в нацистском Киеве, что он не только отменил свою поездку туда, но еще и решил поделиться ядерным потенциалом с другими европейцами", — написал Медведев на своей странице в соцсети Х на английском языке.
Зампредседателя Совбеза России предположил, что такие "мелочи", как Договор о нераспространении ядерного оружия не волнуют Макрона.
В заключение он указал, что "крики" французского правительства напугали Вашингтон.