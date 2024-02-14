МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон так перепугался убийства в Киеве, что решил поделиться ядерным потенциалом с Евросоюзом, сообщил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев. Медведев оценил реакцию Сунака и Шольца на интервью Путина

Он добавил, что в реальности им (ядерным потенциалом) все равно владеют Соединенные Штаты.

Ранее французский лидер отметил, что ответственен за безопасность Европейского союза.

"Макрон, кажется, так испугался реального или предполагаемого убийства в нацистском Киеве, что он не только отменил свою поездку туда, но еще и решил поделиться ядерным потенциалом с другими европейцами", — написал Медведев на своей странице в соцсети Х на английском языке.

Зампредседателя Совбеза России предположил, что такие "мелочи", как Договор о нераспространении ядерного оружия не волнуют Макрона.

В заключение он указал, что "крики" французского правительства напугали Вашингтон.