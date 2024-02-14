ПАРИЖ, 14 фев — ПРАЙМ. Работники телеканала France24 опровергли наличие сюжета о якобы имевшей место подготовке покушения на президента Франции Эммануэля Макрона во время его визита в Киеве, заявила РИА Новости в пресс-служба компании. Медведев: Макрон так испугался, что решил поделиться ядерным потенциалом

France 24 является международным новостным телеканалом, который ведет круглосуточное вещание на французском, арабском, английском и испанском языках. Общая еженедельная аудитория составляет 101,7 миллиона зрителей (средний показатель за 2022 год). France 24 представляет французскую точку зрения на мировые события через сеть из 160 корреспондентов, расположенных по всему миру. Ежемесячно цифровые платформы France 24 посещают 23,2 миллиона человек.

"Мы подтверждаем, что данный отрывок — это фейк. Он никогда не был показан в эфире. Этот ведущий действительно работает на телеканале, но это стопроцентный продукт, сфабрикованный ИИ", — отметили в пресс-службе.

Ранее СМИ сообщили, что Макрон "из соображений безопасности" отменил визит в Киев, запланированный на 13 и 14 февраля. При этом ранее Макрон заявлял, что Франция вскоре закончит работу над двусторонним соглашением о гарантиях безопасности Украине.

14 февраля в социальных сетях появилось видео якобы эфира France24, на котором ведущий рассказывает о готовившемся покушении на Макрона в ходе визита в Киев. Ведущий утверждает, что, таким образом, Киев хотел вновь привлечь международное внимание к конфликту на Украине и тем самым добиться новых поставок оружия Украине.

На поддельном видео также указывается, что киевский режим хотел возложить ответственность за покушение на Россию.

Искусственный интеллект — это подход к созданию технологических систем, которые способны воспроизводить функции человеческого интеллекта. Он включает в себя нейросети, системы из множества связанных между собой нейронов. Они проводят сложные математические операции и способны собирать информацию и обучаться. Например, нейросеть может обрабатывать изображения, создавать видео, распознавать речь, определять настроение человека по его голосу.