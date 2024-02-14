МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назвал американского журналиста Такера Карлсона, которому он дал интервью в начале февраля, опасным человеком. Путин призвал избавиться от коммерциализации в спорте

"Я думаю, что ваш Карлсон — когда я говорю ваш, имею в виду, что он представитель вашего журналистского цеха — опасный человек", — уточнил Путин.

Он объяснил свою оценку агрессивными вопросами американца, которым российский лидер был рад, так как была возможность также жестко отвечать. Ведь это придавало "определенную специфику" данному разговору.

Глава государства подметил, что журналист оказался довольно терпеливым собеседником для западного специалиста.

Комментируя информацию об угрозе ареста Карлсона, Путин отметил, что "это было бы печально, но журналист знал, на что шел". Более того, санкции в отношении журналиста показали бы истинное лицо современной либерально-демократической диктатуры в Соединенных Штатах.

Американский журналист 9 февраля опубликовал интервью на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. Просмотры видео в Х превысили 196 миллионов, а в YouTube — более 14 миллионов. Интервью также разместили на сайте Кремля.

В интервью Карлсону президент России подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в частности, Россия не намерена нападать на Польшу, Латвию или другие страны Балтии. Российский лидер также отметил, что Запад начал понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит пересмотреть свои планы на ближайшее будущее.

Журналисты немецкой газеты Zeit писали, что Путин воспользовался интервью с Карлсоном, чтобы достучаться до американской аудитории. Особенно к сторонникам республиканца Дональда Трампа, который хочет снова переехать в Белый дом и менее критично относится к Путину, чем многие другие его соотечественники.