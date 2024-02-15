БРЮССЕЛЬ, 15 фев — ПРАЙМ. Послы Евросоюза не смогли одобрить новый пакет санкций против России из-за позиции Венгрии, пишет издание Financial Times. В ЕС начнут согласовывать новые санкции в День святого Валентина

По данным издания, Будапешт не поддержал введение мер против китайских компаний. "Венгрия была единственной, кто голосовал против на встрече послов стран ЕС вчера, в противном случае был бы одобрен санационный пакет, нацеленный против почти 200 физлиц и компаний из РФ, Китая и других стран", — говорится в публикации.

Отмечается, что обсуждение санкций будет продолжено, но новый пакет не будет одобрен до следующей недели.

Ко всему прочему, в издании отметили, что послам ЕС удалось согласовать правовые документы, регулирующие предоставление Украине макрофинансовой помощи в размере 50 миллиардов евро на период с 2024 по 2027 год. Документ должен получить одобрение в Европарламенте, после чего Киев начнет получать деньги.

Главы стран Евросоюза в ходе специального саммита 1 февраля в Брюсселе приняли политическое решение о создании фонда для финансовой помощи Украине на период до 2027 года в размере 50 миллиардов евро с рядом жестких условий. Они также договорились разработать механизм и отчетность, в соответствии с которыми финансирование для Киева будет согласовываться и утверждаться ежегодно. Позднее европейские источники пояснили, что решение пока очень "сырое", требует законодательного утверждения, а также разработки конкретного практического механизма.