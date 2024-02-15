МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Оповещая о проведении закрытого брифинга по "серьезной угрозе национальной безопасности", Белый дом пытается склонить конгресс к нужному решению по выделению помощи Киеву, рассказал заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Вашингтон объявил о серьезной угрозе национальной безопасности США

Ранее сообщалось, что в четверг, 15 февраля, в конгрессе США состоится закрытый брифинг, посвященный "серьезной угрозе нацбезопасности". Согласно данным телеканала ABC, речь идет о намерениях России разместить ядерное оружие в космосе.

"Давайте дождемся этого брифинга, будет ли какая-то информация. Но очевидно, что Белый дом пытается правдами и неправдами сподвигнуть конгресс на голосование по законопроекту о выделении денег. На какие, так сказать, уловки будет Белый дом пускаться, ну посмотрим", — сказал официальный представитель Кремля.

Брифинг был созван после того, как глава спецкомитета по разведке палаты представителей, республиканец Майк Тернер заявил, что распространил среди законодателей "информацию, касающуюся серьезной угрозы", не привел подробностей, но призвал президента США Джо Байдена рассекретить данные. Газета The New York Times написала, что этим заявлением конгрессмен Майк Тернер планировал оказать давление на палату представителей в вопросе одобрения финансирования для Украины.

11 февраля сенат США в ходе процедурного голосования поддержал законопроект о помощи Украине и Израилю. Речь идет о новом документе, предложенном демократами, поскольку договориться с республиканцами о реформе погранично-миграционной сферы невозможно. Законопроект предполагает выделение средств только на помощь Украине и Израилю, без привязки к охране границ. Позднее сенат одобрил законопроект.