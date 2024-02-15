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Столтенберг раскритиковал высказывания Трампа о НАТО
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Высказывания бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа не должны привести к началу конца НАТО, заявил генсек организации Йенс Столтенберг. Ранее стало известно, что... ПРАЙМ, 15.02.2024
общество , новости, в мире, сша, нато, столтенберг, трамп
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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БРЮССЕЛЬ, 15 фев — ПРАЙМ. Высказывания бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа не должны привести к началу конца НАТО, заявил генсек организации Йенс Столтенберг.
Ранее стало известно, что Трамп на вопрос одного из лидеров НАТО о помощи в случае нападения России ответил, что не стал бы защищать союзников по организации. Ряд немецких и европейских политиков в ответ эти слова призвали к созданию панъевропейской армии и собственного ядерного зонтика в регионе.
"Я приветствую тот факт, что союзники по альянсу из Европы больше инвестируют в оборону, и НАТО призывала к этому много лет… Но это не может быть альтернативой НАТО, мы должны, наоборот, укреплять НАТО, а не рассматривать варианты, которые могут разделить Европу и Северную Америку", — отметил он.
Столтенберг также добавил, что система ядерного сдерживания в Европе основана на сотрудничестве с Соединенными Штатами, поэтому необходимо следить за обеспечением ее эффективности. Генсек отмечал, что высказывания бывшего американского лидера о НАТО подрывают безопасность всех членов блока.
Выборы президента США состоятся в ноябре 2024 году. Среди кандидатов — Трамп и нынешний лидер Белого дома Джо Байден.