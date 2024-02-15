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https://1prime.ru/global/20240215/843075593.html
Генсеку НАТО не задали вопрос о планах России по ядерному оружию в космосе
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Генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу не задали вопрос о намерениях России разместить в космосе ядерное противоспутниковое оружие, хотя подобным журналисты интересовались... ПРАЙМ, 15.02.2024
общество , новости, в мире, нато, столтенберг, россия, космос
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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БРЮССЕЛЬ, 15 фев — ПРАЙМ. Генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу не задали вопрос о намерениях России разместить в космосе ядерное противоспутниковое оружие, хотя подобным журналисты интересовались у глав министерств обороны стран альянса.
Ранее телеканал ABC сообщил о том, что американским законодателям рассказали о предполагаемых планах России разместить ядерное оружие в космосе для использования против спутников. Пресс-секретарь президента России, Дмитрий Песков, заявил, что Белый дом пытается побудить Конгресс США проголосовать за законопроект о выделении денег Украине через проведение закрытого брифинга по серьезной угрозе национальной безопасности.
Журналисты расспрашивали глав оборонных ведомств НАТО о реакции на историю российского космического оружия. Однако перед встречей с Столтенбергом пресс-секретарь ограничил коммуникацию генерального секретаря с прессой, предоставив возможность задать вопросы только нескольким журналистам.
Ранее Москва указывала на то, что Россия и Китай выступают за недопущение гонки вооружений в космосе и его использование только в мирных целях, в то время как США и их союзники пытаются позиционировать космос как новую арену соперничества и конфликтов между государствами.