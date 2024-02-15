БРЮССЕЛЬ, 15 фев — ПРАЙМ. Генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу не задали вопрос о намерениях России разместить в космосе ядерное противоспутниковое оружие, хотя подобным журналисты интересовались у глав министерств обороны стран альянса. Столтенберг предупредил о десятилетиях конфронтации с Россией

Ранее телеканал ABC сообщил о том, что американским законодателям рассказали о предполагаемых планах России разместить ядерное оружие в космосе для использования против спутников. Пресс-секретарь президента России, Дмитрий Песков, заявил, что Белый дом пытается побудить Конгресс США проголосовать за законопроект о выделении денег Украине через проведение закрытого брифинга по серьезной угрозе национальной безопасности.

Журналисты расспрашивали глав оборонных ведомств НАТО о реакции на историю российского космического оружия. Однако перед встречей с Столтенбергом пресс-секретарь ограничил коммуникацию генерального секретаря с прессой, предоставив возможность задать вопросы только нескольким журналистам.

Ранее Москва указывала на то, что Россия и Китай выступают за недопущение гонки вооружений в космосе и его использование только в мирных целях, в то время как США и их союзники пытаются позиционировать космос как новую арену соперничества и конфликтов между государствами.