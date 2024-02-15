МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Офис президента Украины Владимира Зеленского группа депутатов Верховной Рады разработали две концепции, согласно которым работники предприятий могут быть освобождены от службы в армии на время военного положения, выплачивая установленный сбор в государственный бюджет. Об этом сообщает украинское издание "Укррудпром". Осталась Украина. Европа уже не считает Россию главной угрозой, пишет ЕС

"Офис президента и инициативная группа в Раде, которую собрал глава экономического комитета Дмитрий Наталуха, разработали две разные концепции экономического бронирования, которое позволят некоторым работникам не идти в армию во время войны", — говорится в публикации.

Отмечается, что концепция, предложенная аппаратом президента, основана на фактической зарплате с соответствующим налогом, и рассматривает работников, получающих от 30 до 35 тысяч гривен в месяц. Вторая концепция, предложенная депутатами, включает введение "нового квазиналога" с ежемесячным сбором в размере 20 тысяч гривен. Обе концепции оцениваются в доходы от 200 до 350 миллиардов гривен в год.

Ранее 26 января украинская версия журнала Forbes сообщала, что депутаты Рады готовят законопроект, позволяющий во время мобилизации и военного положения предоставлять бронь от призыва на военную службу для работников предприятий всех отраслей. Речь идет о том, чтобы не рассматривать эту категорию граждан в качестве потенциальных военнослужащих. Условием для такого решения законодатели назвали ежемесячный платеж со стороны военнообязанных.