МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. США в истерике, это видно по заявлениям Вашингтона о намерениях России разместить ядерное оружие в космосе, чтобы уничтожать американские спутники, пишет сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале. Песков прокомментировал сообщения о закрытом брифинге в США

Ранее телеканал ABC рассказал о том, что американских законодателей предупредили о предполагаемых планах России разместить ядерное оружие в космосе для использования против спутников. 15 февраля в конгрессе США пройдет брифинг, посвященный угрозе национальной безопасности.

"В правящих кругах США — новая истерика. В СМИ была сделана "утечка" о жуткой "новой угрозе" национальной безопасности США <…>. Несколько дней основные СМИ носились с ней, как заведенные невидимой рукой, а анонимные "источники из разведки" пугали публику "немедленным и острым характером" этой угрозы. И вот выяснилось, что это очередная инфопровокация, каких было очень много в политической истории Америки", — отметил он.

Кроме того, Пушков подчеркнул, что эту шумиху подняли после визита главы комитета по разведке конгресса на Украину, что, по его словам, является провокацией с целью убедить конгресс предоставить Киеву очередной пакет военной помощи в 60 миллиардов долларов.

Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела, подписанный в 1967 году, запрещает выводить в пространство за пределами Земли ядерное оружие и оружие массового поражения.