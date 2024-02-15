МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Греция присоединится к европейской инициативе по противоракетной обороне "Небесный щит" (European Sky Shield Initiative), заявил министр национальной обороны Греции Никос Дендиас журналистам по прибытии на встречу министров обороны НАТО в Брюсселе. Греция выступила против финансирования Украины в ущерб гражданам ЕС

"У меня будет возможность подписать соглашение о присоединении Греции к European Sky Shield Initiative, немецкой инициативе по противоракетной обороне. Отмечу, что в этот же день к ней присоединится и Турция", — отметил министр.

По словам Дендиаса, в рамках встречи с министром обороны Турции он намерен обсудить важность поддержания сниженного напряжения и отсутствие провокаций, чтобы сохранить расслабленную обстановку, которая сейчас сложилась между двумя странами. Кроме того, он планирует встретиться с министром обороны Франции. В повестке встречи министров обороны заявлены подготовка к саммиту НАТО в Вашингтоне и укрепление Украины.

Ранее в октябре 2022 года с подачи канцлера Германии Олафа Шольца 13 стран-членов Североатлантического альянса подписали декларацию о создании более совершенной европейской системы противовоздушной обороны (ПВО).