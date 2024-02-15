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Греция присоединится к европейской инициативе ПВО "Небесный щит"
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Греция присоединится к европейской инициативе по противоракетной обороне "Небесный щит" (European Sky Shield Initiative), заявил министр национальной обороны Греции Никос Дендиас... ПРАЙМ, 15.02.2024
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Греция присоединится к европейской инициативе по противоракетной обороне "Небесный щит" (European Sky Shield Initiative), заявил министр национальной обороны Греции Никос Дендиас журналистам по прибытии на встречу министров обороны НАТО в Брюсселе.
"У меня будет возможность подписать соглашение о присоединении Греции к European Sky Shield Initiative, немецкой инициативе по противоракетной обороне. Отмечу, что в этот же день к ней присоединится и Турция", — отметил министр.
По словам Дендиаса, в рамках встречи с министром обороны Турции он намерен обсудить важность поддержания сниженного напряжения и отсутствие провокаций, чтобы сохранить расслабленную обстановку, которая сейчас сложилась между двумя странами. Кроме того, он планирует встретиться с министром обороны Франции. В повестке встречи министров обороны заявлены подготовка к саммиту НАТО в Вашингтоне и укрепление Украины.
Ранее в октябре 2022 года с подачи канцлера Германии Олафа Шольца 13 стран-членов Североатлантического альянса подписали декларацию о создании более совершенной европейской системы противовоздушной обороны (ПВО).