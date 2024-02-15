МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. В Германии задержали десятки граждан Румынии, выдававших себя за беженцев из Украины ради получения жилья и пособий, передает румынский телеканал Digi24. Румыния намерена оставить торговую надбавку ради низких цен на продукты

"Румыны появлялись в тех местах, где власти предлагали помощь беженцам. Они заявляли, что находятся за пределами зоны конфликта и нуждаются в поддержке, как и все беженцы. Им были предоставлены все условия: проживание, питание и помощь в любое время", — говорится в статье.

Отмечается, что самозванцев раскрыли волонтеры, которые заметили, "украинские граждане" не владеют украинским языком. После того, как беженцы были обнаружены, германские волонтеры обратились к властям, и началось расследование, в результате которого стало известно, что только на юго-западе Германии проживают более 1,3 тысячи людей, выдающих себя за украинцев.

В издании заметили, что на данный момент в Германии находятся около 1,2 миллиона украинцев.