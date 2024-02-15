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В Германии обнаружили поддельных "украинцев"
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В Германии задержали десятки граждан Румынии, выдававших себя за беженцев из Украины ради получения жилья и пособий, передает румынский телеканал Digi24. "Румыны появлялись в тех... ПРАЙМ, 15.02.2024
общество , новости, в мире, германия, румыния, беженцы
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. В Германии задержали десятки граждан Румынии, выдававших себя за беженцев из Украины ради получения жилья и пособий, передает румынский телеканал Digi24.
"Румыны появлялись в тех местах, где власти предлагали помощь беженцам. Они заявляли, что находятся за пределами зоны конфликта и нуждаются в поддержке, как и все беженцы. Им были предоставлены все условия: проживание, питание и помощь в любое время", — говорится в статье.
Отмечается, что самозванцев раскрыли волонтеры, которые заметили, "украинские граждане" не владеют украинским языком. После того, как беженцы были обнаружены, германские волонтеры обратились к властям, и началось расследование, в результате которого стало известно, что только на юго-западе Германии проживают более 1,3 тысячи людей, выдающих себя за украинцев.
В издании заметили, что на данный момент в Германии находятся около 1,2 миллиона украинцев.