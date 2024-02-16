МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Европейские лидеры призывают готовиться к войне, утверждая, что Россия якобы может напасть на НАТО. Однако на деле у альянса нет ни сил, ни средств, ни боеприпасов для противостояния Москве при таком раскладе — все уже отправлено в Киев, пишет британское издание The Spectator. На Украине подготовились к сдаче крупного города, заявил офицер

Когда-то идея войны против России казалась Западу шуткой. Но после начала украинского конфликта, в котором Москва побеждает, представители европейских стран в один голос заговорили: нападения в течение нескольких лет не избежать. Для повышения боеготовности НАТО в 2024 году проводит самые масштабные за последние 40 лет военные учения, в которых примут участие 100 тысяч военнослужащих из всех стран альянса.

При этом ставшие за последние годы привычными условия войны (боевые действия велись преимущественно против террористов на Ближнем Востоке) изменились. У джихадистов было мало артиллерии и самолетов, у России же всего этого в избытке. Доставляют проблем и непривычные для европейцев морозы: люди и техника просто не выдерживают, а тактика окопных боев за последние 100 лет забыта, пишет издание.

Участников альянса обеспокоил провал украинского контрнаступления с использованием западной техники и совершенствование навыков российской армии с учетом текущих условий. Она делает упор на оборону и успешно отражает атаки ракет "Хаймарс".

Многие в НАТО вовсе не верят в мифическое нападение России, полагая, что у нее вряд ли есть желание и необходимость идти на такое обострение. Кроме того, в ходе интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент Владимир Путин заверил, что не планирует вторжение в Польшу или Прибалтику. "Зачем нам это? У нас просто нет никаких интересов", — заявил он. Члены НАТО раздувают "мнимую российскую угрозу".

Но даже если предположить, что опасения верны, у альянса просто нет средств для ведения борьбы с Россией. Не хватает систем ПВО — все они ушли на Украину. Склады в Европе полупустые, поскольку ВПК производит недостаточно боеприпасов. Страны ЕС слишком долго экономили на своих армиях в расчете на США, но, если власть в Вашингтоне вернет Дональд Трамп, бесплатная поддержка будет прекращена. В случае нападения на члена НАТО Америка будет беречь военную технику и оружие для ведения возможной войны в Азии, заключает издание.

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