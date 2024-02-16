ВАШИНГТОН, 16 фев — ПРАЙМ. ЦРУ сфальсифицировало расследование спецслужб США связей экс-президента Дональда Трампа с Россией, которое так и не нашло подтверждения и было опровергнуто обвиняемыми сторонами, рассказали журналисты Мэтт Таибби и Алекс Гутентаг совместно с американским писателем Майклом Шелленбергером со ссылкой на источники. Назван российский танк, превосходящий аналог из США

"ЦРУ "сфальсифицировали разведанные", чтобы скрыть, как Россия в 2016 году отдавала предпочтение (тогдашнему кандидату в президенты США. — Прим. ред.) Клинтон, а не Трампу. Россия не боялась Хиллари Клинтон. Это были отношения, который являлись для них удобными", — сообщается в материале на онлайн-платформе Substack.

Кроме того, как подчеркнули журналисты, в январе 2017 года американские спецслужбы опубликовали доклад, который содержал обвинения в адрес России о проведении "кампании по влиянию" на президентские выборы 2016 года, победу в которых одержал Дональд Трамп. По их словам, "это была мощная, но абсолютно неверная" вещ, а в впоследствии данные вообще оказались сфабрикованными.

По информации опрошенных источников, за фальсификацией разведданных стоял Джон Бреннан, на тот момент возглавлявший ЦРУ и в этой связи осуществлявший наблюдение за соратниками Трампа.

"Это не было расследованием о национальной безопасности, которое обернулось политическим делом. Это начиналось как политическое предприятие", — подчеркнули журналисты в статье.

Ранее, весной 2023 года, американский прокурор Джон Дарэм опубликовал доклад, сообщавший, доказательствами контактов Трампа с Россией на президентстких выборах в 2016 году не обладали ни правоохранительные органы США, ни разведывательное сообщество. ФБР также не располагала информацией о том, что кто-то из окружения экс-президента контактировал с российскими спецслужбами.

С опорой на неподтвержденный доклад о связях политика с Россией американские спецслужбы перед выборами 2016 года следили за сотрудниками штаба кандидата-республиканца.