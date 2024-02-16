МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Западным политическим элитам пора признать невозможность для Украины победить Россию. Об этом написал профессор международных отношений Эндрю Лэтэм в статье для американского издания The Hill. "Настоящий ад": польские журналисты побывали в окопах ВСУ

"Те наблюдатели, которые изначально придерживались тезиса "Украина победит" продолжают пребывать в иллюзии, еще более маниакальной, чем ранее, что существует путь к полной победе Киева. Но его нет", — сказал он.

По словам профессора, российская армия превосходит по всем аспектам, так как страна адаптируется к ситуации на фронте. На этом фоне он призвал западные государства отказаться о заблуждения о продвижении ВСУ, заставить Киев прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров.

Многие западные аналитики и СМИ, в том числе западные, не раз писали, что Украина не сможет победить Россию. Так, редактор немецкой газеты Welt Штефан Ауст в программе Maishberger на канале Das Erste отмечал, что ВСУ не смогут выиграть и вернуть утраченные территории. Провал Киева анонсирует и китайское издание Baijiahao. Кроме того, издание Bloomberg приводило слова Илона Маска, который не верит в предсказываемые Западом успехи Украины, как и журналист Такер Карлсон.

В прессе также звучат призывы к прекращению огня и началу мирные переговоров.