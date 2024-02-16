МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Франция, Кипр и Греция "блокировали усилия" использовать средства Европейского союза для покупки снарядов для Украины за пределами блока, чтобы оправдать наращивание производства европейскими производителями, пишет изадние Politico со ссылкой на неназванные источники. Киев готов попрыгать и сплясать для вступления в ЕС, заявил Кулеба

"На этой неделе на заседании Комитета по политике и безопасности ЕС большинство стран ЕС высказались за то, чтобы позволить использовать деньги ЕС для покупки снарядов, произведенных не в ЕС, в качестве чрезвычайной меры для помощи Украине. Но Франция, Греция и Кипр выступили против этих усилий", — следует из заявлений собеседников агентства.

Причина блокировки заключается в необходимости обеспечить заказы для европейских производителей оружия, заключили в издании.

В то время как некоторые дипломаты отмечают гибкость Европейского союза в поддержке Украины, Россия выразила озабоченность по поводу поставок оружия на Украину и заявила, что это негативно влияет на переговоры между Россией и Украиной.