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Politico: три страны блокировали решение ЕС о закупке снарядов для Киева
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Франция, Кипр и Греция "блокировали усилия" использовать средства Европейского союза для покупки снарядов для Украины за пределами блока, чтобы оправдать наращивание производства... ПРАЙМ, 16.02.2024
общество , новости, в мире, ес, украина, кипр, франция, греция
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Франция, Кипр и Греция "блокировали усилия" использовать средства Европейского союза для покупки снарядов для Украины за пределами блока, чтобы оправдать наращивание производства европейскими производителями, пишет изадние Politico со ссылкой на неназванные источники.
"На этой неделе на заседании Комитета по политике и безопасности ЕС большинство стран ЕС высказались за то, чтобы позволить использовать деньги ЕС для покупки снарядов, произведенных не в ЕС, в качестве чрезвычайной меры для помощи Украине. Но Франция, Греция и Кипр выступили против этих усилий", — следует из заявлений собеседников агентства.
Причина блокировки заключается в необходимости обеспечить заказы для европейских производителей оружия, заключили в издании.
В то время как некоторые дипломаты отмечают гибкость Европейского союза в поддержке Украины, Россия выразила озабоченность по поводу поставок оружия на Украину и заявила, что это негативно влияет на переговоры между Россией и Украиной.