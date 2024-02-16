МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер призвал правительство Германии расследовать взрыв на газопроводе "Северный поток", а не оставлять работу журналистам. Об этом он сообщил в беседе с изданием Rheinische Post. Россия может потребовать компенсацию за "Северные потоки", заявил МИД

Ранее прокурор Швеции Матс Юнгквист заявил о прекращении расследования дела о взрывах на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2", так как оно не относится к юрисдикции страны. Он сообщил, что расследование продолжит Германия. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Я ожидаю от федерального правительства, что оно расследует нападение на этот трубопровод и не оставит это журналистам. Время, пока трубопровод можно было бы отремонтировать для дальнейших поставок, заканчивается. Я считаю, что это безответственно", — отметил Кречмер.

Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке 2" — произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.

Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля 2023 года опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.