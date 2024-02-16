2024-02-16T11:38:09+03:00
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Лавров сравнил позиции Британии и США в конфликте на Украине
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Позиция Великобритании в конфликте на Украине более агрессивна, чем США, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Глава внешнеполитического ведомства 16 февраля... ПРАЙМ, 16.02.2024
новости, в мире, украина, великобритания, сша, сергей лавров
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Позиция Великобритании в конфликте на Украине более агрессивна, чем США, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Глава внешнеполитического ведомства 16 февраля выступил на конференции "Евромайдан: потерянное десятилетие Украины" в медиацентре МИА "Россия сегодня".
"Та роль, которую Англия играет в нынешних событиях, даже более агрессивна, более изощренна в своей провокационной напористости, чем любого другого участника, включая даже Соединенные Штаты", — сказал он.
Ранее британское Минобороны сообщало, что Лондон и Рига возглавят коалицию по предоставлению Украине возможностей беспилотников, в рамках которой Британия поставит Киеву тысячи БПЛА. Кроме того, глава МИД страны Дэвид Кэмерон призывал США одобрить законопроект о поддержке Украины. Позднее министр отметил, что сделал это "из любви" к Вашингтону.