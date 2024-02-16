МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Позиция Великобритании в конфликте на Украине более агрессивна, чем США, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. В Британии рассказали об "огромной проблеме" ВСУ

Глава внешнеполитического ведомства 16 февраля выступил на конференции "Евромайдан: потерянное десятилетие Украины" в медиацентре МИА "Россия сегодня".

"Та роль, которую Англия играет в нынешних событиях, даже более агрессивна, более изощренна в своей провокационной напористости, чем любого другого участника, включая даже Соединенные Штаты", — сказал он.

Ранее британское Минобороны сообщало, что Лондон и Рига возглавят коалицию по предоставлению Украине возможностей беспилотников, в рамках которой Британия поставит Киеву тысячи БПЛА. Кроме того, глава МИД страны Дэвид Кэмерон призывал США одобрить законопроект о поддержке Украины. Позднее министр отметил, что сделал это "из любви" к Вашингтону.